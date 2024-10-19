Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde 11 terörist etkisiz hale getirildi.4
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 15:56, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 15:58
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.