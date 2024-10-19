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Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi geçirerek 51 yaşında hayata veda eden oyuncu Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı. Çelik'in cenaze töreninde taziyeleri, sanatçının annesi Cemile Çelik ve ablası Kadriye Güzeloğlu kabul etti. Cenazeye katılan yapımcı ve yönetmen Birol Güven: "Vural'ın maddi sıkıntı içinde olduğu haberleri doğru değil. Birlikte yeni bir projeye başlayacaktık, kısmet olmadı. Başımız sağ olsun"" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 16:26, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 16:29
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Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan ve geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Vural Çelik'in cenaze töreni yapıldı. Sanatçının Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze törenine sanatçı arkadaşları katıldı; taziyeleri anne ve ablası kabul etti.

Törende hazır bulunan yapımcı ve yönetmen Birol Güven, basına yaptığı açıklmada: "Vural, enerjisi farklı ve yüksek bir insandı. Kendisi çocuk kalpliydi. Bir çocuk gibi güler ve üzülürdü. Ansızın küser ama sonra birden gelip barışırdı. Sosyal medyada Vural'ın maddi bir sıkıntı içinde olduğuna dair çıkan haberler doğru değil. Sektörel bir daralma var ama Vural'ın bu derece büyük bir sıkıntısı yoktu. Çekip yayımladığı videolar şaka amaçlıydı. Birlikte yeni bir projeye başlayacaktık, kısmet olmadı. Başımız sağ olsun" dedi.

Yavuz Seçkin: "Ailemden birisini kaybetmiş gibi üzüntülüyüm"

Oyuncu Ceyhun Fersoy, Çelik'le 2009'da bir televizyon programında tanıştığını belirterek, "Onunla yolumuz Seksenler dizisinde keşişti ve 4 sezon birlikte çalıştık. Buraya gelirken de arkadaşlarla birbirimize şaşkın olduğumuzu söyleyip durduk. Kendisini çok erken kaybettik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Yavuz Seçkin de Çelik'in arkadaş canlısı bir mizacı olduğunu anlatarak, duygularını şöyle dile getirdi: "Ailemden birisini kaybetmiş gibi üzüntülüyüm. Arada mesajlaşır ve şakalaşırdık. Güzel kalbi olan birisiydi fakat bir yandan da içine kapanık ve yalnızdı. Bu bizim sektörün genel durumudur. Etrafınızda çok fazla dostunuz varmış gibi düşünürsünüz ama öyle değildir. Vural da bunu yaşadı. Mekanı cennet olsun."

Her anı mizah dolu

Oyuncu Begüm Öner, Vural Çelik'in neşesini kaybetmeyen ender insanlardan birisi olduğuna dikkati çekerek, "Uzun yıllar birlikte çalıştık. Onunla ilgili hatırladığım kötü bir hatıram yok. Bize yaşattığı güzel anlar için de buradan ona teşekkür ederim. Huzur içinde uyusun." şeklinde konuştu.

Oyuncu Sarp Apak, Çelik'in nevi şahsına münhasır bir insan olduğunu aktararak, "Bizi setlerde çok güldürürdü ve eğlendirirdi. Birlikte çalıştığımız zamanlarda da bazı sağlık sorunları vardı ama bunları çok önemsemezdi. Son görevimizi yapmaya geldik, üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, Vural Çelik'in farklı ve güzel bir insan olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: "Her anı mizah dolu bir insandı. Elbette dertleri de vardı ama anlatmaktan ziyade bunu içine atardı. Bu biraz, komedi oyuncularının kaderi ve yapısıdır. Biz çok güler ve eğlenirdik. Nur içinde yatsın."

Çelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Sanata ilk adım: Levent Kırca Tiyatrosu

Ankara'da 1973'te dünyaya gelen Vural Çelik, 1989'da Levent Kırca Tiyatrosu'na, ardından da Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Yılmaz Erdoğan yönetimindeki BKM'ye katılan Çelik, "Bir Demet Tiyatro" dizisinde rol aldı. "Avrupa Yakası" dizisinde canlandırdığı "Kubilay Peynircioğlu" karakteriyle ünü geniş kitlelere yayılan Çelik, "Seksenler", "G.O.R.A" ve "Organize İşler" gibi pek çok yapımda rol aldı.

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