İsrail 379 gündür Gazze'ye saldırıyor: Can kaybı 42 bin 519'a yükseldi
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İsrail 379 gündür Gazze'ye saldırıyor: Can kaybı 42 bin 519'a yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 519'a yükseldi. İsrail saldırılarında son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 19:45, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 18:50
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İsrail 379 gündür Gazze'ye saldırıyor: Can kaybı 42 bin 519'a yükseldi

İSRAİL SALDIRILARINDA 379. GÜN

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 379 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

24 SAATTE 19 CAN KAYBI

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin başta kuzey kesimi olmak üzere çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 19 Filistinli daha öldü, 91 kişi yaralandı.

YARALI SAYISI 100 BİNE DAYANDI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 42 bin 519'a, yaralananların sayısının da 99 bin 637'ye çıktığı kaydedildi.

ULAŞILAMAYAN CENAZELER VAR

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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