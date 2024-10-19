Fırtına'ya Visca'dan 90+1'de hayat öpücüğü
Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Trabzonspor RAMS Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi Edin Visca'nın 90+1'deki golüyle 1-0 kazanan bordo-mavili ekip, ligdeki 2. galibiyetini aldı. Trabzonspor'un 5 de beraberliği bulunuyor.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 18:20, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 18:18
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Rams Başakşehir'i ağırladı.
Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor, Edin Visca'nın 90+1. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.
5 kez ligde en çok berabere kalan ekip olan bordo-mavililer, bu sonuçla 2024-2025 sezonundaki 2. galibiyetini aldı.
Bu sezon kaybetmeyen Karadeniz ekibi, puanını 12'ye çıkarırken RAMS Başakşehir 14 puanda kaldı.
Güneş 1000. maçına çıktı
Bu arada Şenol Güneş bu maç ile tarihe geçti. Deneyimli çalıştırıcı, Türkiye'de teknik direktörlük kariyerindeki 1000. maçına çıkan ilk isim oldu.
Şenol Güneş yönetimindeki takımlar geride kalan 1000 karşılaşmada 520 galibiyet, 245 beraberlik, 235 mağlubiyet aldı.