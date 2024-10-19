Erdoğan, Adalet ve Sağlık bakanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde kabul etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 18:46, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 18:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu kabul etti.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde kamuoyunun gündeminde olan ve kendisinin de yakından takip ettiği konularla ilgili bakanlardan detaylı bilgi aldı.