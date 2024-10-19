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Okan Buruk: Hedef tekrar Galatasaray'ın Avrupa'da kupa kazanması

Antalyaspor galibiyetinin ardından konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hedeflerimizin büyük olduğunu daha yukarıları gitmek olduğunu hep söylüyoruz. Hedef tekrar Galatasaray'ın Avrupa'da kupa kazanması." açıklamasında bulundu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 23:04, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 23:06
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Okan Buruk: Hedef tekrar Galatasaray'ın Avrupa'da kupa kazanması

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Buruk, "Hem doğum günüm hem böyle maça geldi. 3 puan 3 golle, mutluyum. Deplasmanda kazanma rekorunu kırdık. Birçok sevineceğim şey var ama en önemlisi oyuncularımın isteği ve özverileri. Onlarla çalışmak bana gurur veriyor. Galatasaray forması altında bu tür karakterleri oyuncuları girmek beni mutluyor ediyor." dedi.

"HEDEF TEKRAR GALATASARAY'IN AVRUPA'DA KUPA KAZANMASI"

Takımın hedeflerinden bahseden Buruk, "Hedeflerimizin büyük olduğunu daha yukarıları gitmek olduğunu hep söylüyoruz. Hedef tekrar Galatasaray'ın Avrupa'da kupa kazanması. Hem lig hem Avrupa'daki başarıları oyuncularımdan istedim. Bu doğum gününü bu akşam mutlu olarak karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Buruk, Ismail Jakobs'un sakatlığı hakkında ise "Adalesinde sertlik hissetti. MR'dan sonra net bir şey söyleyeceğiz. Elfsborg maçında oynaması zor. Beşiktaş maçı için önümüzde süreç var. O maçı yakalama şansı olabilir." dedi.

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