Bakan Göktaş'tan, ipte asılı bulunan 8 yaşındaki çocuğa ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'ın Kozluk ilçesindeki evlerinin önünde ipte asılı olarak ailesi tarafından bulunan 8 yaşındaki çocuğun Bakanlık gözetimine alındığını ve sağlık kontrolleri için hastaneye nakledildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2024 07:25, Son Güncelleme : 20 Ekim 2024 07:42
Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Batman'ın Kozluk ilçesinde Şeyma kızımıza yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmada verilen takipsizlik kararı, Bakanlığımızın itirazı üzerine kaldırılarak soruşturma yeniden başlatılmıştı. Bugün itibarıyla Şeyma kızımız, Bakanlığımızın gözetimine alınmış ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilmek üzere hastaneye nakledilmiştir."