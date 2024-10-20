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4 adımda kayıt dışıyla mücadele

Ekonomide fiyat istikrarına, mali disipline, sürdürülebilir cari açığa ve yapısal dönüşüme odaklanan hükümet kayıt dışı vergi ile mücadeleyi de sıkı tutuyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 20 Ekim 2024 08:10, Son Güncelleme : 20 Ekim 2024 08:14
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4 adımda kayıt dışıyla mücadele

Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında 2024 yılında yeni adımlara yer verdi. Çalışmalarını aralıksız sürdüren bakanlığın vergi müfettişlerinden oluşan ekipleri yurt genelinde büyük şirketlere yönelik yoğun bir denetim programı yaptı.

MÜKELLEFLER İZAHA ÇAĞRILDI

Kayıp verginin önüne geçmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükellefleri hasılat tespiti ve izaha davet ediyor. Buna göre beyan ettiği geliri ile hasılatı arasında yüzde 20 fark oluşan mükellefler izaha çağrılıyor. Ayrıca usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında artış da yapıyor. Uzlaşmada vergi asıllarının kapsam dışına çıkarılması da sağlanıyor. Bu kapsamda kayıt dışı çalıştıranlara da artırımlı ceza uygulanacak.

Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen fiş, fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin bir takvim yılı içerisinde birden fazla kez verilmemesi veya alınmaması durumunda, alıcıya ve satıcıya her bir tespit için artırımlı şekilde vergi cezası uygulanacak.

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