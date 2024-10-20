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10 hastane kapatıldı: Hastalar ve bebekler sevk edildi

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan 10 hastanenin ruhsatı iptal edildi. Kapatılan hastanelerde nakil işlemleri dün akşam saatlerinde başladı. Tabelaların sökülmesinin ardından yatan hastalar kamu hastanelere taşındı. O hastanelerden Özel Avcılar Hospital Hastanesi ve Esenyurt'ta bulunan Özel Reyap Hastanesi'nde tedavi gören bebekler kamu hastanesine sevk edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Ekim 2024 08:50, Son Güncelleme : 20 Ekim 2024 08:35
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10 hastane kapatıldı: Hastalar ve bebekler sevk edildi

SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden olan Yenidoğan çetesi hakkındaki soruşturmada adı geçen hastanelerden 10'unun ruhsatını iptal edildi.

RUHSATI İPTAL EDİLEN HASTANELER

Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi.

Kapatılan hastanelerde nakil işlemleri dün akşam saatlerinde başladı.

İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da bulunan 1 hastanede tedavi gören hastalar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından kamu hastanelerine sevk edildi. Tabelaların sökülmesinin ardından yatan hastalar kamu hastanelere taşındı.

BEBEKLER KAMU HASTANELERİNE SEVK EDİLDİ

Özel Avcılar Hospital Hastanesi ve Esenyurt'ta bulunan Özel Reyap Hastanesi'nde tedavi gören bebekler kamu hastanesine sevk edildi.

Avcılar'daki Özel Avcılar Hospital'de yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavi gören kuvözdeki 8 bebek, kamuya ait sağlık kuruluşlarına özel donanımlı ambulanslara alınarak nakledildi.

Bir haftalık bebeği nakledilen baba, çok mağdur durumda olduklarını belirterek, "Ses çıkmıyor ağzımızdan. Çok üzgünüz" dedi.

Bağcılar'da bulunan Reyap Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ve bebekler kamu hastanesine sevk edildi.

İDDİANAMEDE BAHSİ GEÇEN HASTANELER

İddianamede bahsi geçen hastaneler şu şekilde sıralanıyor: "Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi, Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital Hastanesi, Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi, Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesi.

NE OLMUŞTU

112 acil çağrı merkezinde, özel hastanelerdeki bazı doktorlar be hemşirelerle anlaşıp bir suç ağı oluşturan yenidoğan çetesinin bebekleri haksız kazanç sağlamak için yoğun bakımda beklettikleri ortaya çıktı.

İddianameye göre, acil durumdaki hasta bebekler, anlaşmalı hastanelere, yeterli kapasite ve donanıma sahip olup olmadığına bakılmaksızın yönlendiriliyordu. Çetenin lideri iddianameye göre doktor Fırat Sarı.

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'daki hastanelerde bakımsızlıktan, yeterli hekim desteğini alamamaktan 10 bebek hayatını kaybetti.
Bu ölümlerden sorumlu tutulan zanlıların telefon görüşmelerinde; ciğer filmleri, kan değerleri analizi ve tedavi yöntemi ile ilgili sayısız hatalı işlemden söz ediliyor.

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