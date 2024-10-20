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Traktör kazası yaşlı çifti ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde traktör devrilmesi sonucu yaşlı çiftten kadın hayatını kaybetti, kocası ise yaralandı. Yaşlı çiftin kazadan önce traktörde birlikte çekindikleri fotoğraf kaldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2024 08:58, Son Güncelleme : 20 Ekim 2024 08:36
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Traktör kazası yaşlı çifti ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, İlçeye bağlı Güme Mahallesi Mut yolu Dağpazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Bayram (69) idaresindeki 33 UN 133 plakalı odun yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, eşi Emiş Bayram (68) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Emiş Bayram'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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