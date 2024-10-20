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Noterlere yeni düzenleme

Noterliklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis'in gündeminde. Teklifte noterlerin çalışma usul ve esaslarının yanı sıra işlem güvenliğine yönelik detaylar da yer alıyor. AK Parti Grubunun hazırladığı Teklif 22 Ekim'de Adalet komisyonunda görüşülecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Ekim 2024 09:48, Son Güncelleme : 20 Ekim 2024 09:49
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Noterlere yeni düzenleme

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'in gündeminde. Teklifte noterlere yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Noterlerin çalışmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek.

Noterlik ücretleri ile diğer işlem giderleri nakit olarak ya da banka kartı ve kredi kartı kullanılarak tahsil edilebilecek.

Noterlik ücret tarifesi, her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında düzenlenecek.

El yazısıyla imzalanarak hazırlanan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imzayla Türkiye Noterler Birliğinin bilişim sistemine kaydedilecek. Böylece işlemlerinin daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Meclis başkanlığına sunulan Teklif, 22 Ekim Salı günü Adalet Komisyonunda ele alınacak. Komisyon çalışmalarının ardından genel kurulda görüşülecek.

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