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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM Genel Kurulu, tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifini, Lübnan'daki Türk askerinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkereyi ve 9. Yargı Paketi'ni görüşecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2024 11:37, Son Güncelleme : 20 Ekim 2024 11:36
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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Haftalık çalışmasına 22 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurul, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

Bu teklife göre, kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin şekil şartı, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla kurulabilmesine imkan sağlanacak.

Doğrudan satış sistemine ilişkin hususlar düzenlenerek, tarafların hak ve yükümlülükleri belirgin hale getirilecek. Uzlaşma müessesesinin, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin hükümler için de uygulanmasına imkan tanınacak.

Yurt içinde yerleşik pazar yerlerinin rekabet gücünün artırılarak yurt dışı menşeli pazar yerlerine karşı korunması, istihdam seviyesinin artırılması ve ihracat artışına hız kazandırılarak daha çok işletmenin ihracata yönelmesinin sağlanması amacıyla destekleyici tedbirler alınacak.

- Lübnan tezkeresi Genel Kurul gündemine gelecek

Ayrıca Genel Kurul, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşecek.

TBMM Genel Kurulu, tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile Lübnan tezkeresinin ardından kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

9. Yargı Paketine göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

- Bütçe mesaisi başlıyor

Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin yapacağı sunumla başlanacak.

TBMM İhtisas Komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları görüşecek.

Adalet Komisyonu, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri "Türkiye'de sığınmacı statüsünde bulunan öğrencilerin okul durumları, sorunları ve bu sorunların çözümü için yapılan çalışmalar" hakkında sunum yapacak.

Ayrıca İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bilgi ve İletişim Kurumu yetkililerini dinleyecek.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu da basına kapalı gerçekleştireceği toplantısında Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporu'nun görüşmeleri kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı yetkililerinden bilgi alacak.

Salı ve çarşamba günleri Meciste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

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