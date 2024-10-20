OGM'nin bütçesinde aslan payı ormanların korunmasına gidecek

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), gelecek yıl Kırsal Kalkınma, Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi, Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ile Yönetimi gibi programlara ilişkin çalışmalar yapacak.

Söz konusu programların hayata geçirilmesi için Genel Müdürlüğe 45 milyar 494 milyon 330 bin lira ödenek teklifi verildi. Bu ödenekten en yüksek pay 32,2 milyar lirayla Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi Programı'na ayrıldı.

OGM için teklif edilen ödenekten, kırsal kalkınma çalışmaları için 5 milyar 671 milyon 518 bin lira, toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi için 5 milyar 346 milyon 936 bin lira, Yönetim ve Destek Programı için de 2 milyar 218 milyon 855 bin lira kaynak ayrılacak.

Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi Programı'nın, ormanların ve orman kaynaklarının korunması, ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesi ile ormanların işletilmesi gibi alt başlıkları bulunuyor.

OGM, bu kapsamda, yangınların çıkmasına engel olunması veya çıkan yangınların tehlike arz edecek boyutlara ulaşmadan kısa sürede söndürülmesini hedefliyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileriyle gelecek dönemlerde de orman yangını riskinin artarak devam etmesi öngörülüyor. Kurum envanterine yeni girecek hava araçlarının da etkisiyle toplam su atma kapasitesinin yükseltilmesi planlanıyor. Buna göre, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak kuruma ait hava aracı sayısının da kümülatif olarak bu yıl sonuna kadar 19'a, gelecek yıl 23'e, 2026'da 27 ve 2027'de 31'e yükseltilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, orman ekosistemlerinin etkin şekilde izlenmesi, gelişen teknolojiden faydalanarak insansız koruma sistemlerinin kurulması, hastalık ve böcek zararlarıyla mücadelede yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi gibi hedefler de belirlendi.

Genel Müdürlük, ormanların korunması kapsamında kurulan ve bu yıl 25 olan insansız koruma sistemi sayısını gelecek yıl 75'e çıkaracak. Bu yıl 628 olan orman ekosisteminin sağlığının izleneceği gözlem alanı sayısını da gelecek yıl 661'e yükseltecek.

Yangın başına düşen alan miktarı 5,5 hektara düşürülecek

OGM tarafından geçen yıl 22 milyon 500 bin hektar orman alanının tescili yapılırken, yıl sonunda bu alanın 23 milyona, gelecek yıl 23 milyon 500 bin hektara çıkarılması hedefleniyor. Genel Müdürlükçe, 2026 ve 2027'de ise 24 milyon 500 bin alanının tescil edilmesi planlanıyor.

Bu yıl 7,55 hektar olan yangın başına düşen alan miktarının da gelecek yıl 5,5 hektara düşürülmesi öngörülüyor.

Ormanların sürekliliğinin sağlanmasına yönelik olarak da yaşlı ağaçlar doğal yollarla gençleştirilecek, kaliteli gövde elde etmek ve kozalak verimini artırmak amacıyla budama yapılacak.

Geliştirme ve genişletme çalışmaları yapılan alanların yıl sonunda 113 bin hektara, gelecek yıl 119 bin hektara çıkarılması planlanıyor.

Orman alanlarının ülke yüz ölçümüne oranı bu yıl yüzde 30,1 iken, bu oranın gelecek yıl 30,15'e, 2026'da 30,2'ye, 2027'de de 30,25'e çıkarılması amaçlanıyor. Hedeflere göre, Türkiye'nin toplam orman alanı 2023'te 23 milyon 363 bin hektarken, bu yıl sonunda 23 milyon 480 bin hektara, gelecek yıl 23 milyon 517 bin hektara, 2026'da 23 milyon 595 bin hektara çıkarılacak.

Ekoturizm alanı sayısı 124'ten gelecek yıl 140 çıkacak

Ormanların işletilmesi faaliyetleri kapsamında da son yıllarda ekoturizm faaliyetleri, odun dışı aromatik ürünler gibi alanlarda da faaliyetler yürütülüyor.

Bu kapsamda bu yıl 850 olan bal ormanı sayısının gelecek yıl 910'a çıkarılması planlanıyor. Bu yıl 124 olan ekoturizm yönetim plan sayısı da gelecek yıl 140'a ulaştırılacak.

Odun dışı orman ürünleri planlaması yapılan alan miktarı da 2 milyon 200 bin hektardan 2 milyon 300 bin hektara çıkarılacak.