Gazze'de can kaybı 42 bin 603'e çıktı

Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
Ünlü oyuncu ile tekrar gündemde! 3 milyon mağdur düzenleme bekliyor
Ünlü oyuncu ile tekrar gündemde! 3 milyon mağdur düzenleme bekliyor
OGM'nin bütçesinde aslan payı ormanların korunmasına gidecek
OGM'nin bütçesinde aslan payı ormanların korunmasına gidecek
Bakanlık 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı
Bakanlık 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı
'Yenidoğan çetesi'nin örgütsel şeması ortaya çıkarıldı
'Yenidoğan çetesi'nin örgütsel şeması ortaya çıkarıldı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Yılın son çeyreğinde gözler bütçe maratonu, büyüme verisi ve MB'de olacak
Yılın son çeyreğinde gözler bütçe maratonu, büyüme verisi ve MB'de olacak
Üniversiteli 2 gençten biri yeterli beslenmiyor!
Üniversiteli 2 gençten biri yeterli beslenmiyor!
Noterlere yeni düzenleme
Noterlere yeni düzenleme
10 hastane kapatıldı: Hastalar ve bebekler sevk edildi
10 hastane kapatıldı: Hastalar ve bebekler sevk edildi
Alışverişte fiş almayan da vermeyen de ceza ödeyecek
Alışverişte fiş almayan da vermeyen de ceza ödeyecek
4 adımda kayıt dışıyla mücadele
4 adımda kayıt dışıyla mücadele
İşe alımda yeni dönem! Mülakatı yapay zeka yapacak
İşe alımda yeni dönem! Mülakatı yapay zeka yapacak
Faizler düşerse konut rekor kırar!
Faizler düşerse konut rekor kırar!
Bakan Memişoğlu: Bir Cimer başvurusu ile çeteyi çökerttik
Bakan Memişoğlu: Bir Cimer başvurusu ile çeteyi çökerttik
Yenidoğan çetesi soruşturmasında süreç nasıl oldu?
Yenidoğan çetesi soruşturmasında süreç nasıl oldu?
Erdoğan: Zalimin hasmıyız, Filistin halkının yanındayız!
Erdoğan: Zalimin hasmıyız, Filistin halkının yanındayız!
İsrail 379 gündür Gazze'ye saldırıyor: Can kaybı 42 bin 519'a yükseldi
İsrail 379 gündür Gazze'ye saldırıyor: Can kaybı 42 bin 519'a yükseldi
Erdoğan, Adalet ve Sağlık bakanlarını kabul etti
Erdoğan, Adalet ve Sağlık bakanlarını kabul etti
Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10 oldu
Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10 oldu
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Yeni yargı teklifi ne zaman görüşülecek?
Yeni yargı teklifi ne zaman görüşülecek?
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Yenidoğan çetesi soruşturmasının 18 aylık kronolojisi
Yenidoğan çetesi soruşturmasının 18 aylık kronolojisi
Kızının konaklamadığı okul pansiyonu ücretini KDK kararıyla geri aldı
Kızının konaklamadığı okul pansiyonu ücretini KDK kararıyla geri aldı
Şehit yakını ve gaziler için bütçeden 14,5 milyar lira ayrıldı
Şehit yakını ve gaziler için bütçeden 14,5 milyar lira ayrıldı
Sahte 'vergi borcu' e-postalarına dikkat! GİB uyardı
Sahte 'vergi borcu' e-postalarına dikkat! GİB uyardı
Kamu yatırımında aslan payı enerjinin
Kamu yatırımında aslan payı enerjinin
Türkiye'nin kanını donduran 'yenidoğan çetesi' böyle çökertildi
Türkiye'nin kanını donduran 'yenidoğan çetesi' böyle çökertildi
Ana sayfaHaberler Dünya

Gazze'de can kaybı 42 bin 603'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 84 artarak 42 bin 603'e yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2024 13:47, Son Güncelleme : 20 Ekim 2024 13:47
Yazdır
Gazze'de can kaybı 42 bin 603'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 380 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin başta kuzeyi olmak üzere çeşitli bölgelerinde "7 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 84 kişinin öldüğü, 158 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 42 bin 603'e, yaralananların sayısının da 99 bin 795'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber