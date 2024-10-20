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Otomobilin çarptığı anne öldü, doçent kızı yaralandı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Şule İrkin (69) öldü, yanındaki kızı Doç. Dr. Latife Ceyda İrkin (41) ise ağır yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Ekim 2024 14:38, Son Güncelleme : 20 Ekim 2024 14:40
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Otomobilin çarptığı anne öldü, doçent kızı yaralandı

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. S.D.'nin kullandığı 23 UU 836 plakalı otomobil, pazar alışverişinden dönerken yolun karşısına geçmek isteyen Şule İrkin ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Bölüm Başkanı olan kızı Doç. Dr. Latife Ceyda İrkin'e çarptı. Anne-kız ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Şule İrkin doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kızı Latife Ceyda İrkin'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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