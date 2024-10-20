Ağrı Dağı karla kaplandı

Sahip olduğu 5 bin 137 rakımla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Çevresini kaplayan bulutların dağılmasıyla dağın büyük bir bölümünün kar örtüsüyle kaplandığı gözlendi.

Dağın karla kaplı hali, ortaya güzel görüntüler çıkardı.