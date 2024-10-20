81 ilde orman temizliği seferberliği

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
Casusluk suçuna ağır ceza geliyor
Casusluk suçuna ağır ceza geliyor
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Asgari ücret açıklaması
İlk ara tatil ne zaman?
İlk ara tatil ne zaman?
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
Ünlü oyuncu ile tekrar gündemde! 3 milyon mağdur düzenleme bekliyor
Ünlü oyuncu ile tekrar gündemde! 3 milyon mağdur düzenleme bekliyor
OGM'nin bütçesinde aslan payı ormanların korunmasına gidecek
OGM'nin bütçesinde aslan payı ormanların korunmasına gidecek
Bakanlık 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı
Bakanlık 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı
'Yenidoğan çetesi'nin örgütsel şeması ortaya çıkarıldı
'Yenidoğan çetesi'nin örgütsel şeması ortaya çıkarıldı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Yılın son çeyreğinde gözler bütçe maratonu, büyüme verisi ve MB'de olacak
Yılın son çeyreğinde gözler bütçe maratonu, büyüme verisi ve MB'de olacak
Üniversiteli 2 gençten biri yeterli beslenmiyor!
Üniversiteli 2 gençten biri yeterli beslenmiyor!
Noterlere yeni düzenleme
Noterlere yeni düzenleme
10 hastane kapatıldı: Hastalar ve bebekler sevk edildi
10 hastane kapatıldı: Hastalar ve bebekler sevk edildi
Alışverişte fiş almayan da vermeyen de ceza ödeyecek
Alışverişte fiş almayan da vermeyen de ceza ödeyecek
4 adımda kayıt dışıyla mücadele
4 adımda kayıt dışıyla mücadele
İşe alımda yeni dönem! Mülakatı yapay zeka yapacak
İşe alımda yeni dönem! Mülakatı yapay zeka yapacak
Faizler düşerse konut rekor kırar!
Faizler düşerse konut rekor kırar!
Bakan Memişoğlu: Bir Cimer başvurusu ile çeteyi çökerttik
Bakan Memişoğlu: Bir Cimer başvurusu ile çeteyi çökerttik
Yenidoğan çetesi soruşturmasında süreç nasıl oldu?
Yenidoğan çetesi soruşturmasında süreç nasıl oldu?
Erdoğan: Zalimin hasmıyız, Filistin halkının yanındayız!
Erdoğan: Zalimin hasmıyız, Filistin halkının yanındayız!
İsrail 379 gündür Gazze'ye saldırıyor: Can kaybı 42 bin 519'a yükseldi
İsrail 379 gündür Gazze'ye saldırıyor: Can kaybı 42 bin 519'a yükseldi
Erdoğan, Adalet ve Sağlık bakanlarını kabul etti
Erdoğan, Adalet ve Sağlık bakanlarını kabul etti
Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10 oldu
Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10 oldu
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Yeni yargı teklifi ne zaman görüşülecek?
Yeni yargı teklifi ne zaman görüşülecek?
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Yenidoğan çetesi soruşturmasının 18 aylık kronolojisi
Yenidoğan çetesi soruşturmasının 18 aylık kronolojisi
Kızının konaklamadığı okul pansiyonu ücretini KDK kararıyla geri aldı
Kızının konaklamadığı okul pansiyonu ücretini KDK kararıyla geri aldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

81 ilde orman temizliği seferberliği

Türkiye'nin dört bir yanında, aynı anda Orman Temizleme Etkinliği düzenlendi. Gençler doğanın korunmasına dikkati çekmek için iş başındaydı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2024 16:32, Son Güncelleme : 20 Ekim 2024 16:36
Yazdır
81 ilde orman temizliği seferberliği

Gençler eldivenlerini giydi, poşetleri aldı, ormanda çöp avına çıktı.

Bursa'da yaklaşık 150 kişiden oluşan gönüllü gençler ve kurum çalışanları bir araya gelerek Cumalıkızık'ta bulunan ormanlık alanlarda çöpleri topladı.

Etkinliğe, Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, Bursa Gençlik Hizmetleri Müdürü Mürsel Kaya ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan katıldı.

Balıkesir

Balıkesir'de yaklaşık 350 kişiden oluşan gönüllü gençler ve kurum çalışanları Karesi ilçesine bağlı Kabakdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanları çöplerden arındırdı.

Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, üniversite öğrenci toplulukları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, özel sektör temsilcileri ve diğer kamu kurumları da etkinliğe destek verdi.

Çanakkale

Çanakkale'nin Çınarlı köyünde de orman temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Çınarlı köyü Dardanos sapağında toplanan katılımcılara orman temizliğinde kullanmaları amacıyla eldiven ve poşet dağıtıldı.

Yapılan anonsun ardından çevre temizliğine başlayan katılımcılar, belirlenen güzergahtaki cam ve plastik atıkları ayrı ayrı poşetlere topladı.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, akademisyenler, öğretmenler, üniversite ve ilköğretim öğrencileri katıldı.

Kütahya

Kütahya'da Hacıazizler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yapılan temizlik etkinliğine, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, gazetecilere, sürdürülebilir çevre bilincini güçlendirmek ve ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Etkinliğin örnek oluşturması bakımından önemli olduğunu belirten Küçük, "Çevre orman temizleme çalışmalarını sürekli hale getirmek istiyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler de çevre temizliğine katkı sunduklarını için mutlu olduklarını ifade etti.

Bilecik

Bilecik'te Pelitözü Gölpark'ta, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yeşer Karabulut, Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Karabulut, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk ile personeli, Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler, Gençlik Merkezi ve vatandaşlar, çöp poşetleriyle çevre temizliği yaptı.

Karabulut, ormanların korunması ve doğa bilincinin artırılması amacıyla düzenledikleri etkinlikle toplumda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yalova

Yalova'da Termal ilçesi Gökçe Tepe bölgesinde düzenlenen etkinliğe, yurtlarda kalan öğrenciler ile gönüllü gençler katıldı.

Etkinliğe katılan öğrenci ve gönüllüler, ormanda topladıkları çöpleri belirlenen alana getirerek belediyeye ait çöp kamyonlarına teslim etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Atatürk Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve gençler ormandaki atıkları topladı.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, orman yangınlarına karşı ormandaki atıkların uzaklaştırılmasının büyük önem arz ettiğini belirtti.

Bayıcı, vatandaşlardan ormanları temiz bırakması konusunda hassasiyet beklediklerini kaydetti.

Gaziantep

Gaziantep'te Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve gençler Erikçe Ormanı'nda bir araya geldi.

Personel ve gençler, atık temizledi, vatandaşlara uyarıda bulundu.

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, etkinlik kapsamında ormanların temiz tutulmasının doğa ve sağlık açısından önemli olduğunu söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber