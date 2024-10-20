Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşları icra edildiği belirtildi.

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