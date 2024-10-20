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Zirve takibini sürdürdü: Beşiktaş evinde 2 golle kazandı

Beşiktaş, milli aranın ardından Süper Lig'de Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 20 Ekim 2024 18:26, Son Güncelleme : 20 Ekim 2024 18:30
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Zirve takibini sürdürdü: Beşiktaş evinde 2 golle kazandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda 30. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Immobile skoru 1-0'a getirirken, 45+2'de sahneye çıkan Rafa Silva, farkı 2'ye çıkardı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 20'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü. Konyaspor ise 11 puanda kaldı.

11 İSABETLİ ŞUTTA 8 GOL

Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Ciro Immobile (8), rakip kaleye gönderdiği 11 isabetli şutun yüzde 73'ünü gole çevirdi.

20 YIL SONRA İLK

Beşiktaş, 2003/2004 sezonundan bu yana Süper Lig'de ilk kez iç sahada çıktığı ilk 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

Maç öncesinde stadyumda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Cumhuriyetin 101. yıl dönümü kutlamalarına özel olarak Tüpraş Stadyumu ay-yıldızlı bayraklarla ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleriyle donatıldı.

Tribünlerdeki koltuklara taraftarlar için bayraklar bırakıldı.

Etkinlik kapsamında Beşiktaş - Konyaspor maçı öncesinde şarkıcı Norm Ender ile BJK Kabataş Vakfı Okulları Çocuk Korosu, konser verdi.

Norm Ender ile çocuklar, taraftarların eşliğinde Cumhuriyetin 100. yılı için bestelenen Parla Marşı'nı ve İstiklal Marşı'nı söyledi.

Günün anlamına özel olarak Beşiktaşlı futbolcular da ısınmaya 'Cumhuriyetin Bekçisiyiz' yazılı pankart ile çıktı.

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