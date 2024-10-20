İsrail'in saldırı ve kuşatması altındaki Gazze'nin kuzeyinde açlık, yıkım ve ölüm hakim

İsrail ordusu 16 gündür etrafını tanklarla kuşattığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde on binlerce Filistinli çaresizce mahsur kalmış durumda.

İsrail hem havadan hem de karadan kuzeyde bulunan tüm yerleşim alanlarını bombalarken, hastane ve sağlık merkezlerini de hedef alarak insanların tedavi olmasını engelliyor.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği saldırıda 87 kişi ölmüş, 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu yiyecek, su veya ilaç almak için kuşatma altındaki bölgeleri terk etmeye çalışan herkesi hedef alıyor.

Filistinli sağlık kaynakları da İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bulunan Cibaliye Mülteci Kampı ve çevresinde bombaladığı evlerin enkazı altında onlarca yaralı bulunduğunu, doğrudan ordunun hedef alması nedeniyle ambulans ekiplerinin onlara ulaşamadığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, yazılı açıklamada, İsrail ordusunun hastaneyi bombaladığını ve hastanenin bölüm binalarına şiddetli ateş açarak su tanklarını ve elektrik ağını tahrip ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun ambulans ve sivil savunma ekiplerinin kendilerine ulaşmasını engellemesi ve uzun saatler boyunca kurtarılamadan kalması sonucu enkaz altında onlarca kayıp ve yaralının hayatını kaybettiğini ifade eden Ebu Safiye, Gazze'nin kuzeyini saran kıtlık ve ölümler karşısında her zaman Gazze halkının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yalnızca Kemal Advan, Endonezya ve El-Avde hastanelerinin çalıştığını belirterek bunların da İsrail saldırıları nedeniyle de sadece acil durumlar için hizmet verdiğini ve kronik hastalığı olanların tedavi edilemediğini duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarında son 16 günde çoğunluğu çocuk ve kadın 400'den fazla Filistinlinin öldüğünü, yüzlerce kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliye Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliye ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor. Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.