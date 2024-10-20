Hakkari'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2024 22:22, Son Güncelleme : 20 Ekim 2024 22:24
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 katlı bina inşaatında çalışan 35 yaşındaki İbrahim Özmen, elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Özmen, haber verilmesi üzerine olay yerine giden ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Özmen'in cenazesi, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesine götürüldü.