Bakan Bolat'tan ev ve otomobil alacaklara iyi haber

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv ve emlak sektöründe yapılan düzenleme ve denetim faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetemize konuşan Bakan Bolat, otomotiv sektöründe yapılan düzenlemeler çerçevesinde bugüne kadar 749 firmaya yaklaşık 459 milyon lira idari para cezası uygulandığını, haksız ticari uygulamalarda bulunan 1.007 emlak işletmesine de yaklaşık 101 milyon lira idari para cezası kesildiğini açıkladı. Otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumları, stokçuluk, sıfır taşıta erişim gibi sorunların bertaraf edilmesi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Bolat, "Yapılan düzenlemeler, yürütülen yoğun denetim faaliyetleri ve uygulanan yaptırımlar neticesinde, araç fiyatlarındaki köpüğün ortadan kalktığı, vatandaşlarımızın sıfır ve ikinci el araca ulaşmasının kolaylaştığı, satış kampanyaları ve ciddi fiyat indirimleri ile vatandaşımız lehinde olumlu sonuçlar elde edildiği görülmekte" dedi.

Bolat, emlak sektöründe gerçeklikten uzak, spekülatif fiyat artışları sonucu oluşan tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere çalışmalarımızı titizlikle sürdürdüklerini ifade etti. Bolat, "Bu kapsamda, bugüne kadar konut satış ilanlarında haksız ve adil olmayan fiyat artışlarına aracılık ederek haksız ticari uygulamalarda bulunanlara idari para cezası uyguladık. Bu çalışmaların taşınmaz fiyatlarına da olumlu şekilde yansıdığını görmekteyiz" diye konuştu. Emlak sektöründeki gelişmelerin Bakanlık tarafından takip edildiğine dikkat çeken Bolat, şunları kaydetti: Ticaret Bakanlığı olarak gerek piyasanın adil, rekabetçi ve istikrarlı şekilde işlemesini sağlamak, gerekse manipülatif fiyat artışlarının piyasada oluşturduğu olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetimlerimiz, önümüzdeki günlerde de hız kesmeden devam edecek ve ihtiyaç duyulması halinde Bakanlığımızca ilave tedbirler ivedilikle uygulamaya alınacak.

DİJİTAL PLATFORM VE İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARINA 24,2 MİLYON LİRA CEZA

Ticaret Bakanlığınca, tüketicileri mağdur eden dijital platform ve internet servis sağlayıcılarına 24 milyon 192 bin lira para cezası verildi. Denetimlerde dijital platform ve internet servis sağlayıcı şirketler tarafından fiilen sunulmayan hizmet için tüketicilerden bedel talep edilmesi, süresi içinde taahhütname şartlarında tüketici aleyhine değişiklik yapılması, vadedilen nitelikte hizmet sunulmaması, abonelik fesih taleplerinin süresi içerisinde yerine getirilmemesi, herhangi bir hizmetten faydalanmayan tüketicilere fatura düzenlenerek kendilerinden ücret talep edilmesi gibi mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi.

9 AYDA 200 BİNFİRMAYA 857,1 MİLYON TL PARA CEZASI KESİLDİ

Bu yılın 9 ayında Ticaret Bakanlığı tarafından tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler dolayısıyla 159 firmaya 448,7 milyon lira ceza uygulandı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: Reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri nedeniyle 14 bin 829 firmaya 187,4 milyon lira, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri (ürün güvenliği) kapsamında 5.883 firmaya 19,5 milyon lira, ilgili kanun kapsamında il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda ise 179 bin 217 firmaya 201,5 milyon lira olmak üzere 200 bin 88 firmaya 857,1 milyon lira idari para cezası verildi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ