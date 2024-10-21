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Meteoroloji'den 7 kente 'sarı' uyarı: Kar ve sağanak geliyor

Meteoroloji son dakika duyurusu yaptı, 21 Ekim 2024 hava durumu tahminleri belli oldu. 7 kent için sarı kodlu uyarı verildi, kar yağışı ve sağanak beklenen iller tek tek açıklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 08:25, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 08:10
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Meteoroloji'den 7 kente 'sarı' uyarı: Kar ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Anadolu'nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Anadolu'nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz'de (Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin) kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu illerimizin 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Anadolu'nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ: İç Ege ve İç Anadolu'da don hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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