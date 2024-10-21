FETÖ kaynakları, örgüt elebaşı Gülen'in öldüğünü iddia etti

Örgüt yönetiminin en çok kullandığı sosyal medya hesaplarından "Herkülnağme"de yapılan paylaşımda, elebaş Gülen'in öldüğü iddia edildi.

"Herkülnağme"deki paylaşımın ardından örgüte ait diğer sosyal medya hesaplarında aynı iddia dolaşıma girdi.

Gülen'in akrabaları ve örgüt yönetimine yakın olup sosyal medyada aktif olan çok sayıdaki isim de elebaşın öldüğünü öne sürdü.