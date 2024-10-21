FETÖ kaynakları, örgüt elebaşı Gülen'in öldüğünü iddia etti
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve mensuplarının sosyal medyadaki hesaplarında elebaş Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 08:28, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 09:59
Örgüt yönetiminin en çok kullandığı sosyal medya hesaplarından "Herkülnağme"de yapılan paylaşımda, elebaş Gülen'in öldüğü iddia edildi.
"Herkülnağme"deki paylaşımın ardından örgüte ait diğer sosyal medya hesaplarında aynı iddia dolaşıma girdi.
Gülen'in akrabaları ve örgüt yönetimine yakın olup sosyal medyada aktif olan çok sayıdaki isim de elebaşın öldüğünü öne sürdü.