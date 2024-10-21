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TBMM'de yoğun hafta: 9. Yargı Paketi, tezkere, bütçe

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada da yoğun mesai yapacak. Tüketicinin korunmasına yönelik düzenleme, 9. Yargı Paketi ve Lübnan tezkeresi Meclis'in gündeminde. Bütçe maratonu da başlıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu salı günü toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yapacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 08:47, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 08:47
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TBMM'de yoğun hafta: 9. Yargı Paketi, tezkere, bütçe

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yoğun mesai yapacak.

Meclis genel kurulunda tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

Düzenleme ile aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara yönelik cezalar 10 kat artacak. Doğrudan satış sistemi yeniden düzenlenecek. Saadet zinciri olarak nitelendirilen uygulamalardan kaynaklanan mağduriyetin önüne geçilecek.

Lübnan tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Lübnan'daki Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin de genel kurulda görüşülmesi bekleniyor.

9. Yargı Paketi de Meclis gündeminde

Meclis gündemindeki bir diğer kanun teklifi de 9'uncu yargı paketi...

Düzenleme ile sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle işlenen hakaret suçları 'uzlaştırma'dan çıkarılıp 'ön ödeme' kapsamına alınacak. Bu durumdaki hakaret suçlarında şikayet süresi 2 yılla sınırlandırılıyor. Böylece istismarların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bütçe maratonu başlıyor

Mecliste bütçe maratonu başlıyor. Meclis Plan ve Bütçe komisyonu 22 Ekim Salı günü toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçenin sunumunu yapacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda 30 Ekim Çarşamba günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak. Ardından da belirlenen takvime göre bakanlık ve kurumların bütçeleri görüşülecek.

Meclis Adalet Komisyonu salı günü toplanacak. Noterlik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek.

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