Rize'de heyelan sonucu 2 ev toprak altında kaldı

Küçüksarı, heyelan sonucu toprak altında kalan evlerde kimse olmadığını, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Beldeye bağlı Derecik köyünde sabah saatlerinde aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Boş olan 2 ev toprak altında kalırken, risk nedeniyle 3 ev ise tahliye edildi.

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