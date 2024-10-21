Cumhurbaşkanlığı, ikinci grup atama izinlerini ne zaman dağıtacak?

Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümlerine göre yıl içerisinde kamuya açıktan veya naklen atanacak memur kadrolarına dair sayılar Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmektedir.



Bu kapsamda, yerel seçim ve tasarruf gündemine dayalı olarak 2024 yılının ilk grup atama izinlerini 20 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanmıştır. Söz konusu ilk grup, kamu kurumlarının acil ihtiyaçları kapsamında sınırlı bir şekilde dağıtılmıştır. Haliyle, aradan geçen zaman zarfında kamu idarelerinin personel ihtiyaçları artmaktadır.



Bu durumdan dolayı, 6 Ağustos 2024 tarihli "CB, ikinci serbest memur atama izinleri yine gecikti" yazımızda söz konusu izinlerin gecikmesinden dolayı özellikle mazeretli tayinler olarak çerçeve içine aldığımız; aile birliği, sağlık mazereti ve diğer özel sebeplerden dolayı farklı illerdeki memurların tayin isteklerinde mağduriyetler yaşandığı ve Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce atama ve nakil süreçlerinin yıl içerisinde sağlıklı bir şekilde tamamlanması amacıyla ikinci grup atama izinlerinin daha fazla gecikmeden dağıtılmasının elzem olduğunu ifade etmiştik.



Ancak, Kasım ayına doğru yaklaştığımız bugünlerde kamu kurum ve kuruluşlarının memur ihtiyaçlarına yönelik ikinci grup atama izninin yayımlanıp yayımlanmayacağı belirsizliğini korumaktadır.



Diğer taraftan, kamu idareleri şayet ikinci grup atama izinleri dağıtılırsa 15 Kasım 2024 tarihine kadar KPSS merkezi alım için planlama yaparak kontenjan bildirimi yapacaktır. Şayet, bu yıl gecikme olması hatta yeni bir izin verilmemesi halinde KPSS merkezi alımda kadro sayısı çok ciddi seviyede düşük olacaktır.



Bu çerçevede, gerek idarelerin ihtiyaçları gerekse tayin süreci bekleyen adayların durumları düşünülerek Cumhurbaşkanlığı tarafından bir an evvel atama izinlerinin yayımlanması gerekmektedir.