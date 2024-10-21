Depremden etkilenen 21 okulda eğitim yeniden başladı

Malatya Valiliği, Kale ilçesinde meydana gelen depremde, küçük çaplı boya ve sıvalarında meydana gelen bozulmalar nedeniyle 21 okulda eğitim ve öğretime ara vermişti.

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