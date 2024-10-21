Bakanlık gümrüklerde 'yapay zeka' ile risk analizi yapıyor

Hastanesi 'Yenidoğan Çetesi'nin listesinde olan eski Bakan konuştu
Hastanesi 'Yenidoğan Çetesi'nin listesinde olan eski Bakan konuştu
Faizsiz Taksitli 45.000 TL!
Faizsiz Taksitli 45.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Enflasyon düzeltmesine yönelik geniş kapsamlı denetim başlatıldı
Enflasyon düzeltmesine yönelik geniş kapsamlı denetim başlatıldı
Gram altın fiyatı 3 bin TL'yi geçti
Gram altın fiyatı 3 bin TL'yi geçti
TBMM'de yoğun hafta: 9. Yargı Paketi, tezkere, bütçe
TBMM'de yoğun hafta: 9. Yargı Paketi, tezkere, bütçe
FETÖ kaynakları, örgüt elebaşı Gülen'in öldüğünü iddia etti
FETÖ kaynakları, örgüt elebaşı Gülen'in öldüğünü iddia etti
Otomotiv sektöründe dinmeyen çile!
Otomotiv sektöründe dinmeyen çile!
Bakan Bolat'tan ev ve otomobil alacaklara iyi haber
Bakan Bolat'tan ev ve otomobil alacaklara iyi haber
'Sağlık sistemimizi lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız'
'Sağlık sistemimizi lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız'
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
Casusluk suçuna ağır ceza geliyor
Casusluk suçuna ağır ceza geliyor
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan Asgari ücret açıklaması
İlk ara tatil ne zaman?
İlk ara tatil ne zaman?
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
Ünlü oyuncu ile tekrar gündemde! 3 milyon mağdur düzenleme bekliyor
Ünlü oyuncu ile tekrar gündemde! 3 milyon mağdur düzenleme bekliyor
OGM'nin bütçesinde aslan payı ormanların korunmasına gidecek
OGM'nin bütçesinde aslan payı ormanların korunmasına gidecek
Bakanlık 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı
Bakanlık 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticaretini ortaya çıkardı
'Yenidoğan çetesi'nin örgütsel şeması ortaya çıkarıldı
'Yenidoğan çetesi'nin örgütsel şeması ortaya çıkarıldı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Yılın son çeyreğinde gözler bütçe maratonu, büyüme verisi ve MB'de olacak
Yılın son çeyreğinde gözler bütçe maratonu, büyüme verisi ve MB'de olacak
Üniversiteli 2 gençten biri yeterli beslenmiyor!
Üniversiteli 2 gençten biri yeterli beslenmiyor!
Noterlere yeni düzenleme
Noterlere yeni düzenleme
10 hastane kapatıldı: Hastalar ve bebekler sevk edildi
10 hastane kapatıldı: Hastalar ve bebekler sevk edildi
Alışverişte fiş almayan da vermeyen de ceza ödeyecek
Alışverişte fiş almayan da vermeyen de ceza ödeyecek
4 adımda kayıt dışıyla mücadele
4 adımda kayıt dışıyla mücadele
İşe alımda yeni dönem! Mülakatı yapay zeka yapacak
İşe alımda yeni dönem! Mülakatı yapay zeka yapacak
Faizler düşerse konut rekor kırar!
Faizler düşerse konut rekor kırar!
Bakan Memişoğlu: Bir Cimer başvurusu ile çeteyi çökerttik
Bakan Memişoğlu: Bir Cimer başvurusu ile çeteyi çökerttik
Yenidoğan çetesi soruşturmasında süreç nasıl oldu?
Yenidoğan çetesi soruşturmasında süreç nasıl oldu?
Erdoğan: Zalimin hasmıyız, Filistin halkının yanındayız!
Erdoğan: Zalimin hasmıyız, Filistin halkının yanındayız!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakanlık gümrüklerde 'yapay zeka' ile risk analizi yapıyor

Ticaret Bakanlığı, risk analizinde yapay zeka uygulamasıyla gümrük kontrollerinde etkinliğin artırıldığını ve bu kapsamda yılın 9 ayında yaklaşık 3 milyar liralık gelir kaybının önlendiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 10:43, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 11:06
Yazdır
Bakanlık gümrüklerde 'yapay zeka' ile risk analizi yapıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin uluslararası ticarette rekabetçiliğini artırmak, dış ticaret işlemlerinin en hızlı ve en kolay yapıldığı ülkeler arasında yer almasını sağlamak amacıyla tüm gümrük işlemlerinin risk analizi süzgecinden geçirildiği aktarıldı.

Risk analizi çalışmaları sayesinde, yasa dışı ticaretin gümrüklerde tespit edilerek engellendiğine, yasal ticaretin de hızlı şekilde hedefine ulaşmasının sağlandığına işaret edilen açıklamada, son dönemde hızla gelişen yapay zeka teknolojilerinden faydalanılarak risk analizi çalışmalarının yeni bir boyuta taşındığı belirtildi.

Açıklamada, Veri Madenciliği Projesi'yle gümrük ve dış ticaret alanlarındaki yüksek ölçekli verinin, yapay zeka algoritmaları ve ileri analitik modellemelerle analiz edilerek daha riskli alanlara yoğunlaşıldığı ve kaçakçılık eylemine karışması muhtemel unsurların gerçek zamanlı tespit edildiği bildirilerek, böylece yasal ticaretin akışının daha da hızlandırıldığı aktarıldı.

Doğru bilgiye ve hedefe ulaşmak için hem diğer kamu kurumları hem de anlaşma olan ülkelerin gümrüklerinden elde edilen bilgi ve verilerin risk analizi çalışmalarında değerlendirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürüttüğümüz risk analizi çalışmaları neticesinde gümrük kontrollerinde etkinliği artırdık, yılın 9 ayında gümrüklere gelen ithal eşyalarda yaklaşık 3 milyar liralık vergi kaybını ve teminatların eksik beyan edilmesini önledik. Yasa dışı ticareti ve gümrüklerde vergi kaçakçılığını engellemek, yasal ticareti kolaylaştırmak için yürüttüğümüz ileri veri analitiği ve yapay zeka destekli risk analizi çalışmalarımız gelişerek devam etmektir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber