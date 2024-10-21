Dolar haftaya yatay başladı

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 artışla 34,2590'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla yatay seyirle 34,2570'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 37,2140'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 44,6280'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 103,6 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesinin yanı sıra Çin'in kredi faiz oranlarını düşürmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başladı.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimi kararı sonrası geçen hafta artan risk iştahı yeni haftaya da taşındı.

Analistler, bir yandan ABD ve Çin ekonomilerinin gidişatı, diğer yandan Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanından maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantısı için bu hafta Washington'da bir araya geleceğini kaydeden analistler, bu toplantıdan gelecek haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılmaya devam edilirken, bankanın yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da toplamda 50 baz puanlık indirim yapması bekleniyor.

Günün geri kalanında, ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin destek, 104 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını aktardı.