Hürjet, ilk süpersonik uçuşunu gerçekleştirdi

TUSAŞ mühendisleri tarafından geliştirilen Hürjet, saat 09.45'te Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'ndan havalandı. Ses hızı üzerinde ilk uçuş testini gerçekleştiren Hürjet, yaklaşık 45 dakika havada kaldıktan sonra kontrollü bir şekilde inişi gerçekleştirildi. Başarıyla gerçekleştirilen uçuşta Hürjet'e bir adet F-16 savaş uçağı da eşlik etti.