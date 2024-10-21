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MEB'den YKS sınavına yönelik yeni uygulama: Bireysel Öğrenme Platformu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Tanıtımını yaptığımız şey aslında yapay zeka uygulamasıyla geliştirilmiş bir model. İnanıyorum ki size gerçekten çok faydası olacak. 10, 11 ve 12. sınıftaki öğrencilerimizin YKS sınavlarına yönelik yoğun bir biçimde kullanacağını tahmin ediyorum." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 13:57, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 14:07
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MEB'den YKS sınavına yönelik yeni uygulama: Bireysel Öğrenme Platformu

Bakan Tekin, Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Bireysel Öğrenme Platformu Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, eğitim-öğretim ortamlarını hem fiziki anlamda hem de içerik olarak dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle rekabet edebilecek altyapıya kavuşturmak istediklerini ve bunun için çok yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirtti.

Bu yıl 9. sınıf öğrencilerinin muhatap oldukları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin böyle bir çabanın ürünü olduğunu dile getiren Tekin, eğitimde dünyada ve televizyonlarda örnek gösterilenleri yaptıklarını ifade etti.

Şu anda tüm okulların fiziki yapı itibarıyla dört dörtlük hale dönüştüğünü söyleyen Tekin, "Ama bunları da yeterli bulmadık. Teknolojik altyapımızı geliştiriyoruz. Şu anda en ücra köşedeki okullarımız dahil internet altyapısına kavuşmuş durumda." diye konuştu.

İnternet altyapısına kavuşturdukları okullara internet erişimi de sunduklarını aktaran Tekin, sınıfların tamamına etkileşimli tahtalar koyduklarını, dünyada bütün sınıflarda akıllı tahta bulunan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

EBA platformuyla istenilen bütün bilgilere ulaşılabildiğini vurgulayan Tekin, bazen okul dışında paylaşılanın yanında yardımcı kaynaklara müracaat edildiğini gördüklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yardımcı kaynaklar bizim açımızdan sıkıntılı. Altını çizerek söylüyorum bu yardımcı kaynaklar yani Bakanlığın bastıkları dışında hiçbirisi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış değildir. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımız bunların hiçbirisini görmemiştir. Siz şöyle zannediyorsunuz, 'O kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından incelenmiş, dolayısıyla bizim sınava hazırlık sürecimizde bize katkı verecekler' zannediyorsunuz, onların hiçbirisini biz onaylamadık. Sizi süreç içerisinde yanlış yönlendirebilir o kitaplar. Bizim okullarımızdaki öğretmenler, sizin derslerinize giren öğretmenler, dışarıda gidip merdiven altında kurs aldığınız diğer öğretmenlerle asla kıyaslanacak kişiler değillerdir. Size bu konuda en doğru bilgi verecek bizim okullarımızdaki öğretmenlerimiz."

- "Yapay zeka uygulamasıyla geliştirilmiş bir model"

Liselere geçiş sınavını Bakanlığın, üniversiteye geçiş sınavını ise ÖSYM'nin yaptığını anımsatan Tekin, sınavlarda sorulacak soruların tamamının müfredatta yer aldığını bildirdi.

Yaklaşık 1,5 yıldır eğitim teknolojilerindeki yeni gelişmelerin sisteme adapte edildiği bir uygulama için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Tekin, "Tanıtımını yaptığımız şey aslında yapay zeka uygulamasıyla geliştirilmiş bir model. İnanıyorum ki size gerçekten çok faydası olacak. 10, 11 ve 12. sınıftaki öğrencilerimizin YKS sınavlarına yönelik yoğun bir biçimde kullanacağını tahmin ediyorum." dedi.

Bakan Tekin, bütün bu çalışmaları yaparken eğitimde fırsat eşitliliğini maksimum düzeye çıkarmak istediklerini, öğrencilere-velilere ilave külfet oluşturmadan hizmetleri bu site içinde vereceklerini belirtti.

Uygulamayı sürekli geliştireceklerini vurgulayan Tekin, şu anda uygulamada 250 öğretmenin yer aldığını ve Bakanlık bünyesinde gönüllülük esasıyla yürüyen projeye katılmak isteyen öğretmenleri de sürece dahil etmeyi beklediklerini söyledi.

Programda, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu da konuşma yaptı.

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