Sağlık Bakanı Memişoğlu, Editör Masası'na konuk olacak
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 15:04, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 15:06
ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak.
Bakan Memişoğlu, saat 09.30'da başlayacak AA Editör Masası'nda, gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, soruları yanıtlayacak.
Memişoğlu'nun açıklamaları, AA'nın "www.aa.com.tr" internet sitesinden yayımlanacak, "@anadoluajansi, @AACanli" X hesaplarından da anlık takip edilebilecek.