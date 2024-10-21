YSK üyeliğine seçilen Celal Albay için yemin töreni düzenlendi

Yener, törende yaptığı konuşmada, YSK üyesi Feyzi Eroğlu'nun emekli olması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunda yapılan seçimlerde, Albay'ın üyeliğe seçildiğini belirterek, seçim sonucunun hayırlı olmasını diledi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunda yapılan seçimde YSK üyeliğine seçilen Albay için, YSK'de tören düzenlendi.

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