Birçok ilde kar yağışı etkili oldu: Kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti

Birçok kentte yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

KASTAMONU

Kastamonu'da mevsimin ilk kar yağışı ekim ayında gerçekleşti. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı bazı yerlerde 50 santimetreyi geçti.

Özel İdare ekipleri kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Devrekani Şenlik Radar Yolunda kar mücadelesini sürdürüyor. Yol greyderlerle açılmaya çalışılıyor.

TRABZON

Trabzon'un Düzköy ilçesinde karın etkili olduğu Beypınarı Yaylası'nda mahsur kalan çoban, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

KARABÜK

Karabük'ün Safranbolu ilçesine 14 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisinde kar yağışı etkili oldu.

ARDAHAN

Ardahan'da gece saatlerinde etkili olan sağanak sabaha doğru hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. Kar yağışı Posof ilçesinde de görüldü.

GİRESUN

Giresun'un Alucra ilçesinde Kurtbeli yayla yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

BOLU

Bolu'da, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken tesislerin olduğu alanda ise 10 santimetreye yaklaştı. Bölgede zaman zaman da sis etkili oluyor. Bolu'da hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle 2200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

KARS

Kars'ın Digor ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüdü.

TOKAT

Tokat Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çevre beyaza büründü.

RİZE

Rize'nin yüksek kesimleri kar yağışı sonrası beyaza büründü. Ayder Yaylası'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

VAN

Van'da kar ve soğuk hava etkili oldu. Kar kalınlığının 4 santimetreyi geçtiği merkeze bağlı Edremit ilçesinde de tek katlı evler, araçlar, ağaçlar, duraklar karla kaplandı.

ORDU

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı noktalarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, ekiplerce mücadele çalışması başlatıldı.