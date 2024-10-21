Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı

Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında kardeşi Sıla Doğu ile kameralar önündeki hareketleri nedeniyle Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler, sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi.

Dilan Polat ve Sıla Doğu, bir eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle haklarında hayasızca hareketler suçundan resen başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. pic.twitter.com/Bbrm3fUDwP İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) October 21, 2024

Polat ve Doğu kardeşler hakkında TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Dilan Polat ve Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Dilan Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ile "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında 19 Ağustos'ta tahliye olmuştu.