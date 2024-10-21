Artvin'de heyelan riski: 16 haneli mahalle boşaltıldı

Yoğun yağışlar Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdürüyor. Yağışlar özellikle Rize ve Artvin'in sahil kesimlerinde etkili olurken, Artvin'in Arhavi ilçesinde yağışlar sel ve heyelan riskini de beraberinde getiriyor.

Heyelan riskinin yüksek olduğu belirtilen ilçenin Dereüstü köyünün Aşağı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların can güvenliği için tedbir alındı.

Jandarma ekipleri köyün girişinde önlem alarak giriş-çıkışları yasakladı ve anonslarla köy halkının evlerini boşaltmalarını istedi.

Mahalle hızla tahliye edilirken, jandarma ekipleri köylülerin güvenli bir bölgeye yerleşmelerine yardımcı oldu. Yetkililer, köydeki toprak kayması riskinin devam ettiğini ve güvenlik önlemlerinin sürdürüldüğünü açıkladı.

Dereüstü Köyü Muhtarı Tamer Yılmaz, yaptığı açıklamada "Aşırı yağışlardan dolayı köyümüzde çatlaklar oluşmaya başladı. Zaten heyelanlı bölge idi. Yağmurda şiddetini artırınca bu çatlaklıklar açılmaya başladı. AFAD yetkililerine haber verdik. Jandarma tarafından köyün giriş kesildi. Tedbir amaçlı mahalleye kimseyi sokturmuyoruz." dedi.