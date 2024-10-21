RTÜK Başkanı Şahin'den Uyarı: Terör övgüsüne izin yok
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünden sonra yapılan yayınlarla ilgili bir açıklama yaptı. Şahin, "Yetki alanımızda bulunan bazı yayın organlarında FETÖ elebaşı hakkında sergilenen kabul edilemez söylemler Üst Kurulumuzun takibindedir. Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz." ifadelerini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 16:34, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 16:35
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünden sonra yapılan yayınlarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Şahin, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Yetki alanımızda bulunan bazı yayın organlarında FETÖ elebaşı hakkında sergilenen kabul edilemez söylemler Üst Kurulumuzun takibindedir. Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz.