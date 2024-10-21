RTÜK Başkanı Şahin'den Uyarı: Terör övgüsüne izin yok

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünden sonra yapılan yayınlarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Şahin, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Yetki alanımızda bulunan bazı yayın organlarında FETÖ elebaşı hakkında sergilenen kabul edilemez söylemler Üst Kurulumuzun takibindedir. Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz.