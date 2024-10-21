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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 132 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 105 bin lira, en yüksek 3 milyon 140 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 artışla 3 milyon 132 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 3 milyon 100 bin liradan tamamlamıştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 16:46, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 17:11
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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 132 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 132 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 105 bin lira, en yüksek 3 milyon 140 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 artışla 3 milyon 132 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 3 milyon 100 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 446 milyon 137 bin 300,12 lira, işlem miktarı ise 1.125,38 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 455 milyon 197 bin 704,50 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Albaraka Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.100.000,002.816,60

En Düşük3.105.000,00,2.794,95

En Yüksek3.140.000,002.845,00

Kapanış3.132.000,002.837,30

Ağırlıklı Ortalama3.118.717,112.822,27

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.446.137.300,12

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.125,38

Toplam İşlem Adedi84

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