Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde şoku!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde?nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir." denildi.

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, sakatlanan futbolcuları Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

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