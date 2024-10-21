Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde şoku!
Fenerbahçe'ye 2 yıldızından kötü haber geldi. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada; Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiği ifade edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 16:48, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 16:53
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, sakatlanan futbolcuları Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde?nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir." denildi.
Oyuncuların tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başlandığı belirtildi.