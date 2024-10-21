İşverenler asgari ücretin 25 bin 500 olacağını tahmin ediyor.

İşverenlerin 2025 bütçelerini bu rakam üzerinden oluşturmaya başladığını söyleyen Allservice Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akyüz, "İşverenler, mevcut çalışanlarını kaybetmemek için çeşitli stratejiler geliştiriyor. İşverenler kurum aidiyetini artırmak adına maaş iyileştirmeleri, performans primleri ve işe devamlılık primleri gibi çeşitli yöntemler uyguluyor" dedi.

İşsizlik verilerinin yaz aylarında aşağı seyirde gerçekleştiğini söyleyen Allservice Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akyüz, "Asgari ücret artışında tahmin minimum 25 bin 500 seviyelerinde ve iş verenler 2025 bütçelerini bu minvalde planlanmaya başladı. Ancak özellikle hizmet ve üretim sektöründe bu rakamlarla firmaların iş gücü azaltmadan yola devam etmesi mümkün görünmüyor. 2025 yılının hem işverenler hem de işçiler için oldukça sıkıntılı geçeceği kanaatindeyim" dedi.

Yüzde 8,5'e gerileyen ağustos ayı işsizlik verilerini değerlendiren Allservice Yönetim Kurulu Başkanı ve İK yöneticisi Ebru Akyüz, "İşverenler, mevcut çalışanlarını kaybetmemek için çeşitli stratejiler geliştiriyor. Asgari ücrete ara zam yapılmamış olmasına rağmen, işverenler kurum aidiyetini artırmak adına maaş iyileştirmeleri, performans primleri ve işe devamlılık primleri gibi çeşitli yöntemler uyguluyor. Bu stratejiler, çalışanların motivasyonunu yükseltmekte ve şirket içinde güçlü bir bağlılık oluşturmayı hedefliyor. Özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde, iş gücü kaybını önlemek kritik bir öneme sahiptir. İşverenler, çalışanlarını elde tutmak adına yalnızca finansal teşvikler sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çalışanlarına sağladıkları çalışma ortamını ve iş hayatındaki deneyimlerini de iyileştirmeye yönelik adımlar atarlar. Bu doğrultuda, çalışanların memnuniyetini ve verimliliğini artırmayı hedefleyen bu tür uygulamalar, uzun vadede şirketlerin başarısına önemli katkılar sağlar" dedi.

Çalışma Bakanı: Çalışanların yaşam standardını iyileştirecek bir oran olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da konuyla ilk açıklama geldi. Işıkhan, "Asgari ücret milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir konu. Asgari ücretin belirlenmesi tek başımıza hükümet olarak elimizde olan bir durum değil. Belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayının başında inşallah bu süreci başlatacağız. Belirlenen yeni asgari ücretin çalışanlarımızın satın alma gücünü koruması çok önemli. Asgari ücreti minimum ücret olarak belirliyoruz, iş verenlerimiz bunun üzerinde ücret verebilirler. Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum" diye konuştu.

Şirketler nitelikli elemanlarını kaybetmek istemiyor

İstihdam piyasasının canlı olduğunu ancak ekonomik şartların firmaları zorladığını söyleyen Ebru Akyüz, firmaları istihdamı azaltmak yerine operasyonel giderleri azaltmaya yönlendirdiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı;

"Allservice olarak farklı sektörlere yönelik istihdam sağladığımız için açıkçası personel havuzlarınızı sürekli güncel tutuyoruz. Buradaki stratejimiz istihdam ofislerinden online CV almak yerine Türkiye'nin yedi bölgesinde kariyer uzmanlarımız birebir mülakat yaparak seçme yerleştirme yapıyor. Bu konuda kamu kurumlarımız ve yerel yönetimlerle entegre çalışıyoruz. Şu anki piyasa koşullarında şirketlerin eğilimi kamuda olduğu üzere tasarrufa yöneliktir. Biz çözüm ortağı olduğumuz firmalarla bu tasarruf hedeflerini gerçekleştirmek için istihdam azaltmak yerine diğer operasyonel giderlerin azaltılmasına yönelik stratejiler sunuyoruz."

Z kuşağını çalışma hayatına entegre etmek en büyük problem

Şu an personel istihdamında yaşanan en büyük problem Z kuşağının çalışma hayatına entegre edilmesi olduğuna dikkat çeken Allservice Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akyüz, "Yaptığımız araştırma ve anketlerde edindiğimiz sonuç genç kuşağın en büyük probleminin odaklanma ve sürdürülebilir işlere konsantrasyon sıkıntısıdır. Z kuşağının çalışma hayatına girişi Pandemi dönemine denk geldiği için bu kuşak iş hayatını evden çalışma (hibrit) olarak tanıdı. Pandemi sonrası Z kuşağının ofis ortamında 7,5 saat kapalı kalması onların alıştığı özgür çalışma ortamına ters düştü. Biz bu handikapları bildiğimiz ve yaşadığımız için Z kuşağı personel çalışma ortam ve saatlerini verimli ölçümlerine göre düzenliyoruz. Tabii ki burada önemli bir rolde onları yöneten X & Y kuşağı gibi üstlerinin de yaklaşımlarını değiştirmesi konusunda eğitimler düzenliyoruz" diye konuştu.

Bloomberg HT