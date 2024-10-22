Belediyeden zabıta memurluğunda ilginç öğrenim şartları

Şanlıurfa Siverek Belediyesi tarafından 19 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete'de personel alım ilanı yayımlanmıştır. Söz konusu ilanda; Zabıta Memurluğu, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Memur olmak üzere 25 kadro yer almaktadır.



Belediye tarafından ilan edilen kadroları incelediğimizde; Zabıta Memurluğu kadrolarında birçok farklı alandan ünvan değişikliğine tabi kadrolara yer verildiği görülmektedir.



Belediyenin farklı ünvandaki ihtiyaçlarını Zabıta Memurluğu kadrosu üzerinden tabiri caizse "hülle" yöntemiyle karşılaması usul yönünden oldukça sakıncalı bir durumdur.



Diğer taraftan, memur ilan şartlarında "özel eğitim öğretmenliği, gastronomi ve mutfak sanatları, hukuk, psikoloji, İngiliz dili ve edebiyatı, İngilizce mütercim ve tercümanlık, güzel sanatlar fakültelerinin; resim, müzik programlarını" bir araya getiren insan kaynakları planlamasını da anlamakta güçlük çektiğimizi ifade etmek isteriz.



Aynı ilana, bu kadar birbirinden uç bölümlerin başvurduğu personel alımı ülkemiz tarihinde yaşanmamıştır desek sanırım yanlış olmayacaktır.



Sonuç olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kontrolünden geçtiğini düşündüğümüz bu ilanların düzeltmeye ihtiyaç duyduğu aşikardır.

