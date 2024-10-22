Belediyeden zabıta memurluğunda ilginç öğrenim şartları
Şanlıurfa Siverek Belediyesi tarafından ilan edilen Zabıta Memurluğu kadrolarında Mimar, Veteriner, Şehir ve Bölge Planlama, Gıda Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği gibi öğrenime dayalı bölümlere yer verildi.
Şanlıurfa Siverek Belediyesi tarafından 19 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete'de
personel alım ilanı yayımlanmıştır. Söz konusu ilanda; Zabıta Memurluğu, Veri
Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Memur olmak üzere 25 kadro yer almaktadır.
Belediye tarafından ilan edilen kadroları incelediğimizde; Zabıta Memurluğu
kadrolarında birçok farklı alandan ünvan değişikliğine tabi kadrolara yer verildiği
görülmektedir.
Belediyenin farklı ünvandaki ihtiyaçlarını Zabıta Memurluğu kadrosu üzerinden
tabiri caizse "hülle" yöntemiyle karşılaması usul yönünden oldukça
sakıncalı bir durumdur.
Diğer taraftan, memur ilan şartlarında "özel eğitim öğretmenliği, gastronomi
ve mutfak sanatları, hukuk, psikoloji, İngiliz dili ve edebiyatı, İngilizce
mütercim ve tercümanlık, güzel sanatlar fakültelerinin; resim, müzik programlarını"
bir araya getiren insan kaynakları planlamasını da anlamakta güçlük çektiğimizi
ifade etmek isteriz.
Aynı ilana, bu kadar birbirinden uç bölümlerin başvurduğu personel alımı ülkemiz
tarihinde yaşanmamıştır desek sanırım yanlış olmayacaktır.
Sonuç olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler
Genel Müdürlüğü kontrolünden geçtiğini düşündüğümüz bu ilanların düzeltmeye
ihtiyaç duyduğu aşikardır.