Amasya Üniversitesinde adrese teslim öğretim görevlisi ilanları!

Amasya Üniversitesi tarafından 10 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan akademik personel alım ilanında üç adet Öğretim Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.



Söz konusu ilanlar incelendiğinde; üç öğretim görevlisi kadrosunun da belirli bir adayı tarif eder nitelikte olduğu görülmektedir.



İki öğretim görevlisi kadrosunda 10 yıl tecrübe şartı aranırken, diğerinde ise adrese teslim bir sertifika şartı aranmaktadır. İlana yönelik başvurular bittiğinde üç kadro için sadece üç adayın başvurduğunu göreceğimizi söylemek için kahin olmaya gerek yok diye düşünüyoruz.



Bu nedenle, halen başvuru süreci devam eden bu kadrolarla ilgili "gecikmeksizin" Amasya Üniversitesi tarafından gerekli düzeltmelerin yapılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.

