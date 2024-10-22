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Bakan Memişoğlu: 'Yenidoğan Çetesi' 26 Nisan 2024'te çökertildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan çetesi hakkında gelen ihbar üzerine başlayan operasyon sürecini anlattı. Memişoğlu, deliller toplandıktan sonra 26 Nisan 2024'te yapılan operasyon ile "yenidoğan çetesi"nin çökertildiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 09:52, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 12:00
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Bakan Memişoğlu: 'Yenidoğan Çetesi' 26 Nisan 2024'te çökertildi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 27 Mart'ta CİMER'e başvuruyla başlayan ve 26 Nisan'da düzenlenen operasyonla çökerilen yenidoğan çetesine yapılan operasyon sürecini anlattı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

27 Mart'ta CİMER'e şikayet başvurusu yapılıyor. 28 Mart'ta bu şikayet iletiliyor. Bakanlık teftiş kurulu ve İl Sağlık müdürlüğüne bu şikayet iletiliyor. Bakılıyor ki İl Sağlık Müdürlüğü gereğini yapmak için harekete geçiyor. Denetlemeler yapılıp, talimatlar veriliyor. Bu çete öyle bir çete ki manipüle ediyor delil bulamıyoruz dedi arkadaşlarımız. Dolayısıyla rutin biz bu sefer 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten destek istiyoruz. Böyle bir şüphe var. Bebekleri fazla yatırarak, hastanelere göndererek SGK'yı suiistimal ettiklerini ilettik.

Bebeklerin yoğun bakım ihtiyaçları olduğu için kendileri manipüle edip bunu ekiplerimize iletiyorlar. Orada şöyle de olabilirdi. Denetimden bir şey çıkmadı buna devam etmiyoruz. Ama biz böyle yapmadık.

Bir ceza kesecekseniz elinizde somut deliller olmalı. Emniyet ve savcılık sizden ne isterse buna destek verin. Emniyet de 20 Haziran 2023'te Başsavcılığa telefon ve takip için izin alıyor.

Gizli karar da alınıyor. 4 Eylül 2023'te emniyet büro amirliği tarafından savcılığa başvurulması isteniyor. Yaklaşık 300 kişinin dinlenmesi başlıyor. Şu ana kadar emniyetle arkadaşlarımız işbirliği içinde çalıştı.

25 Eylül'de anlık olarak olağanüstü bir denetim yapıyoruz. Dosyadan bilgi elde edinilen zaman bu zaman. 28 Eylül'de de İstanbul genelinde bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon 25 Eylül'de denetim yapılan hastanelerdeki dosyaların değerlendirilmesi neticesinde Emniyet'e raporları verdik. 28 Eylül 2023'ten bizim komisyon oluşturmamızın en büyük sebebi denetimlerin incelenme süreci ve somut delil oluşturma.

Biz denetleme yaparken kimsenin nereye gideceği belli değil. Ellerine zarf vererek hastanelere gönderdik. Bu denetimleri polis koordinesinde gerçekleştirdik.

26 Nisan'da polis bu hastanelere baskın yaptı. 28 Haziran'da savcı bebek ölümlerine inceleme istedi. 26 Nisan 2024'te yapılan operasyon ile "yenidoğan çetesi"nin çökertildi.

16 Eylül'de bebek ölümlerinde illiyet bağı saptandı. Müfettişler, 28 Eylül'de hastanelerin kapanma önerisini sunuyor. Sağlık Bakanlığı müfettişleri Teftiş Kurulu'na ve savcılığa bildiriyor.

Savcılık 16 Ekim 2024'te iddianamesini bitiriyor ve sunuyor. Biz de 18 Ekim'de hastanelerin ruhsatlarını iptal ediyoruz ve kapatıyoruz.

Biz, sağlıkta çürük elmaları ayıklamak yetkisindeyiz, kararlılığındayız ve bu konuda hiç kimseye taviz veremeyiz. Hastanın durumuyla ilgili denetim mekanizması kuracağız. Özel sağlık tesislerinin denetimlerini revize edeceğiz, bu konuda yeniden bir yapılanmaya gideceğiz.

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