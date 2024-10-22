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Gram altın fiyatı 3 bin TL'yi geçti
Gram altın fiyatı 3 bin TL'yi geçti
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Altının gramı 3 bin 12 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 12 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 410 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 10:44, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:08
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Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 994 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 12 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 410 liradan satılıyor.

Dün gün içinde 2 bin 741 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı bu seviyeden gelen satışlarla günü yüzde 0,1 azalışla 2.719,8 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,6 değer kazanarak 2 bin 735 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimin etkisi altını desteklemeyi sürdürüyor.

Öte yandan, dünyanın dört bir yanından maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bir araya geleceği Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları, ABD'nin başkenti Washington'da başladı. Küresel finansın liderlerini bir araya getirecek toplantıların 26 Ekim'e kadar süreceği kaydedilirken, toplantılardan gelen haber akışı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Dünyanın önde gelen gelişen ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin liderleri de bugün Rusya'nın Kazan şehrinde birliğin genişlemesi, ticarette "dolarsızlaşma" ve bölgesel çatışmalar ana gündemleriyle bir araya geliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 700 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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