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Milli basketbolcudan Türk spor tarihine geçen anlaşma

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen 22 yaşındaki milli oyuncu Alperen Şengün, 185 milyon dolar kazanacağı 5 yıllık yeni bir sözleşmeyle Türk spor tarihinde en fazla kazanan sporcu ünvanına sahip oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 11:07, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:07
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Milli basketbolcudan Türk spor tarihine geçen anlaşma

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Şengün, son sezonu oyuncu opsiyonlu 185 milyon dolarlık 5 yıllık sözleşme uzatma anlaşmasına vardı.

Alperen Şengün yaptığı yeni sözleşmeyle NBA tarihine de geçti. Milli oyuncunun, Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak sözleşmesi imzalayan ve bir yıl oyuncu opsiyonuna sahip olan ilk oyuncu oldu.

Şengün, performansıyla all-star seçilme noktasına geldiği geçen sezon maç başına 21,1 sayı, 9,3 ribaunt, 5 asist ve 1,2 top çalma ile oynadı.

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