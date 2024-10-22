SunExpress 400 kabin memuru alacağını duyurdu

SunExpress tarafından verilen ilanda, şirket bünyesinde istihdam edilmek üzere kabin memuru kadrosuna alım yapılacağı belirtildi.

İlanda, 30 yılı aşan tecrübesi ve 1700'den fazla çalışanıyla vatandaşlara hizmet veren şirketin kabin memuru olmak isteyenlere çağrı yaptığı aktarılarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve pasaportuna sahip, 18-40 yaş aralığında, en az lise mezunu diplomasına sahip olanların, iyi derecede Türkçe ve İngilizce bilenlerin başvurabileceği kaydedildi.

Başvuru yapacak kişilerin boy ve kilo kriterlerini karşılamasının da aranan şartlar arasında yer aldığı bildirildi.