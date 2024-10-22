Bahçeli: FETÖ elebaşının Türkiye'de gömüleceği bir toprak yok
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü) Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yaptıysa orada çürüyüp gitmelidir."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 11:37, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:52
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü) Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yaptıysa orada çürüyüp gitmelidir."
"Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünde milli kucaklaşmayla yeni yüzyılın destanını el ele yazalım. Ayrılmamızı, bölünmemizi bekleyenleri mahv-ı perişan edelim."
"Terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın."