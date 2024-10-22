Şehit ailesi ve 15 Temmuz gazisi FETÖ elebaşının ölümüne sevindi

Bahçeli: Terörist başı gelsin TBMM'de konuşsun
Bahçeli: Terörist başı gelsin TBMM'de konuşsun
MEB'den okullara '10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri' yazısı
MEB'den okullara '10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri' yazısı
Firari FETÖ'cülerin iade süreçleri hız kesmeden devam ediyor
Firari FETÖ'cülerin iade süreçleri hız kesmeden devam ediyor
Konut satışlarında kriz aşılıyor
Konut satışlarında kriz aşılıyor
Bakan Memişoğlu: 'Yenidoğan Çetesi' 26 Nisan 2024'te çökertildi
Bakan Memişoğlu: 'Yenidoğan Çetesi' 26 Nisan 2024'te çökertildi
Akaryakıta çifte indirim: Pompa satış fiyatlarına yansıdı
Akaryakıta çifte indirim: Pompa satış fiyatlarına yansıdı
Cevdet Yılmaz: Vergi yükü artmayacak
Cevdet Yılmaz: Vergi yükü artmayacak
Özel derse talepte rekor artış
Özel derse talepte rekor artış
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
En çok algı Milli Eğitim'e! Yalanda sınır tanımıyorlar
En çok algı Milli Eğitim'e! Yalanda sınır tanımıyorlar
Sağlık sektöründeki skandallar 'Yenidoğan çetesi' ile bitmiyor!
Sağlık sektöründeki skandallar 'Yenidoğan çetesi' ile bitmiyor!
Narin Güran cinayetinde iddianame hazır: 22 sanık yargılanacak
Narin Güran cinayetinde iddianame hazır: 22 sanık yargılanacak
Bursa'da FETÖ propagandası soruşturması!
Bursa'da FETÖ propagandası soruşturması!
Adana'da kabir ziyaretine giden üç kadın öldürüldü
Adana'da kabir ziyaretine giden üç kadın öldürüldü
AK Parti'li Zeybekci: EYT maliyeti yılda iki deprem gibi
AK Parti'li Zeybekci: EYT maliyeti yılda iki deprem gibi
Şanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutuklandı
Şanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutuklandı
Ömer Çelik: Çetenin tamamen çökertilmesi için çalışıyoruz
Ömer Çelik: Çetenin tamamen çökertilmesi için çalışıyoruz
RTÜK Başkanı Şahin'den Uyarı: Terör övgüsüne izin yok
RTÜK Başkanı Şahin'den Uyarı: Terör övgüsüne izin yok
MSB: FETÖ elebaşı gülen 'Vatansız' olarak öldü
MSB: FETÖ elebaşı gülen 'Vatansız' olarak öldü
'Tamamlayıcı emeklilik sistemi gelecek mi?'
'Tamamlayıcı emeklilik sistemi gelecek mi?'
YÖK'ten fakülte, yüksekokul ve enstitü kurmak için 'akreditasyon' şartı
YÖK'ten fakülte, yüksekokul ve enstitü kurmak için 'akreditasyon' şartı
MEB'den YKS sınavına yönelik yeni uygulama: Bireysel Öğrenme Platformu
MEB'den YKS sınavına yönelik yeni uygulama: Bireysel Öğrenme Platformu
Kadın öğretmenler devamsızlık yapan kız öğrenciler için sahada
Kadın öğretmenler devamsızlık yapan kız öğrenciler için sahada
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete zam açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete zam açıklaması
Bakan Tunç: FETÖ ile mücadele örgüt elebaşı ile sınırlı değil
Bakan Tunç: FETÖ ile mücadele örgüt elebaşı ile sınırlı değil
Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne dair açıklama
Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne dair açıklama
Genç Sağlık Sendikası: Fahrettin Koca sessizliğini bozmalıdır!
Genç Sağlık Sendikası: Fahrettin Koca sessizliğini bozmalıdır!
Hastanesi 'Yenidoğan Çetesi'nin listesinde olan eski Bakan konuştu
Hastanesi 'Yenidoğan Çetesi'nin listesinde olan eski Bakan konuştu
Enflasyon düzeltmesine yönelik geniş kapsamlı denetim başlatıldı
Enflasyon düzeltmesine yönelik geniş kapsamlı denetim başlatıldı
Gram altın fiyatı 3 bin TL'yi geçti
Gram altın fiyatı 3 bin TL'yi geçti
Ana sayfaHaberler Terör

Şehit ailesi ve 15 Temmuz gazisi FETÖ elebaşının ölümüne sevindi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin yakınları ve gaziler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin sevincini yaşıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 11:49, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:57
Yazdır
Şehit ailesi ve 15 Temmuz gazisi FETÖ elebaşının ölümüne sevindi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit düşen Mustafa Koçak'ın Yozgat'ın Gülyayla köyünde yaşayan annesi Züleyha Koçak, AA muhabirine, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü televizyondaki haberlerden öğrendiğini belirterek, Türkiye'nin dört bir yanında şehit aileleri ve gazilerin habere çok sevindiğini söyledi.

Oğlunun evli ve 2 çocuk babası olduğunu ifade eden Koçak, "Cenabıallah öbür dünyada onu cehennemden çıkartmasın. O bizi yaktı, Allah da onu yaksın. İnşallah bir daha öyle bir bela gelmez. Oğlum şehit olalı 8 yıl bitti, oğlu ve kızı yetişti. Cenabıallah onlara da uzun ömürler versin. Bugün çok sevinçliyiz. Şehit aileleri ve gazilerin hepsi sevinçli. Allah şehit yakınlarımıza büyük sabır versin." diye konuştu.

Baba İbrahim Koçak da FETÖ elebaşı Gülen'in ölmesine çok sevindiklerini anlatarak, "Bugün alnımıza güneş doğdu. Bütün şehit ailelerinin gözü aydın olsun. Çok şükür bela gitti. Duyunca çok sevindik. Bizi yaktı, kurban olduğum Allah da onu cehennemde yaksın. Torunlarımız babasız büyüdü. Çok şükür Allah'ıma vatan haini öldü. Türkiye de kurtuldu." dedi.

Oğlunun mezarını ziyaret eden şehit babası Koçak, "Mustafa, bugün gözün aydın, FETÖ öldü. Bütün şehit ailelerinin gözü aydın olsun. Allah'ım çok şükür bunu da gösterdi. Alnımıza güneş doğdu bugün. Allah başka bela vermesin." ifadelerini kullandı.

Sorgun ilçesinde yaşayan 15 Temmuz gazisi Mustafa Çetinkaya da 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da gazi olduğunu söyledi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü duyunca çok mutlu olduğunu anlatan Çetinkaya, "FETÖ, 15 Temmuz'da binlerce kişinin yaralanmasına yüzlerce kişinin de şehit olmasına, kanının dökülmesine sebep oldu. İnşallah ateşi bol olur, cehennemde yanar. Ülkemize çok zarar verdi. Biz bugün çok mutlu olduk." şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber